Salernitana-Empoli 1-3 | è notte fonda | la Salernitana crolla e Inzaghi rischia

Preziosa vittoria per l’Empoli che si allontana dalla zona retrocessione. La Salernitana , ultima, non sa più vincere (ilgiornale)

“Sono molto amareggiato , dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire. Dopo aver raggiunto il pareggio avevamo in mano la partita. Non avevo il ... ()

Oggi io ho visto anche tante giocate, per il primo tempo secondo me siamo stati abili a parte magari 5-8 minuti alla fine, dove la Salernitana è uscita fuori, cercando di premere nella nostra metà ...Niang, decisivo dal dischetto nel match contro la Salernitana, ha parlato al termine della partita spiegando la scelta del rigore calciato ...L'Empoli batte 3-1 la Salernitana in trasferta e, per la prima volta, si tira fuori dalla zona retrocessione. Per i toscani è l'ottavo punto in quattro partite dopo il cambio di allenatore. Sprofonda, ...