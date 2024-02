Salernitana | dopo il ko con l’Empoli ore di riflessione | Pippo Inzaghi a rischio esonero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ore di, nottata di, in casala sconfitta pesantissima in ottica salvezza contro, una rivale diretta. Vincendo si poteva ricucire a -2 dal quartultimo posto in attesa delle altre partite, ma con questo ko si resta a soli tredici punti in ventiquattro partite e lontani otto lunghezze dai toscani e cinque dalle altre che hanno una partita in meno. E allora, ecco che Sabatini e Iervolino stanno riflettendo, come riferisce Repubblica, sulla posizione del tecnico, che è acome mai in questa stagione. Domani ne sapremo qualcosa di più, ma la panchina scricchiolaquesto ko e la fiducia è a tempo. SportFace.