Salame Napoli ritirato per salmonella dai supermercati | i lotti richiamati | sintomi e rischi

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il Ministero della Salute ha reso noto che il produttore del Salumificio Volpi ha emesso un richiamo precauzionale per alcunidia causa della possibile presenza dispp. Iinteressati Il prodotto interessato è venduto già affettato in pacchetti da 80 grammi contrassegnati con i numeri di lotto L231220, L231227, L240103 e L240105, con date di scadenza rispettivamente 08/02/2024, 15/02/2024, 22/02/2024 e 24/02/2024. Sebbene il richiamo sia stato emesso il 06/02/2024, il Ministero della Salute ha reso pubblica questa informazione solo oggi, il 09/02/2024. Il ritardo di tre giorni è stato sufficiente per far scadere uno deisoggetti al richiamo. Il Salumificio Volpi Spa, con sede in Via Roma 41 a Collebeato, provincia di Brescia (marchio di ...