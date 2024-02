Sacramento strapazza Denver | Russell trascina i Lakers

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ai Nuggets non bastano i 23 punti realizzati da Jokic, successo esterno di Atlanta ROMA - Netta affermazione casalinga dinella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Kingsno per 135-106 iNuggets, ai quali non bastano i 23 punti del solito Jokic, superato nella