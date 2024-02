Sabatini | “Basta con gli allenatori che migliorano i giocatori! Su Pioli …”

Con questi obiettivi sabato prossimo, 17 febbraio, alle 19, nella Basilica della Santissima Annunziata e Sant'Antonio di Vitulano (Benevento), si terrà il convegno di presentazione della seconda ...Vittoria importante per la Lazio a Cagliari nella prima gara del sabato di Serie A, con i biancocelesti che si sono imposti per 1-3 ...E ad alimentare la polemica è il consigliere comunale, ex deputato, della Lega, Alberto Ribolla che, sulla sua pagina Facebook racconta di un uno spiacevole episodio avvenuto nella notte tra venerdì 9 ...