Rugby | Colorno e Viadana vincono nella Serie A Elite

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si sono disputati oggi due match della dodicesima giornata del massimo campionato italiano di. In campo sono scese ilche ospitava i Lyons Piacenza, mentre asfida d’alta classifica tra i padroni di casa e le Fiamme Oro Roma. Ecco come è andata. Continua la striscia positiva per ilche centra un nuovo successo fra le mura di casa superando i Lyons Piacenza 24 a 13; gli uomini di Pavan mantengono la testa della classifica con 41 punti. Nell’altro match di giornata netto successo dell’HBSche ha avuto la meglio sulla formazione della Polizia di Stato 14 a 0 e mette in cassaforte quattro preziosi punti.– XII Giornata1970 v Lyons Piacenza 24-13v Fiamme Oro Roma ...