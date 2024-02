Rudy Guede | nuova misura Un anno da ’sorvegliato’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Unda sorvegliato speciale per. Il 37enne ivoriano, dopo aver scontato 13 anni di carcere in seguito alla condanna per l’omicidio di Meredith Kercher, era stato indagato e raggiunto da un provvedimento di non avvicinamento alla ex fidanzata che lo aveva denunciato per lesioni, maltrattamenti e violenza sessuale. L’ivoriano, per disposizione del Gip, era controllato con il braccialetto elettronico. A due mesi dal provvedimento, scattato lo scorso dicembre,è stato raggiunto dall’ulteriore decisionera decretata dal Tribunale per le misure di prevenzione di Roma. Il provvedimento stabilisce che il 37enne non potrà allontanarsi da Viterbo e non potrà uscire da casa dalle 21.30 alle 6.30.è tornato in libertà nel giugno 2023, dopo circa 13 anni di reclusione. È l’unico ...