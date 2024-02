Rubano una lampada e picchiano un cliente Denunciati in cinque

(Di sabato 10 febbraio 2024) ACQUASPARTA - I carabinieri della Stazione di Acquasparta hanno denunciato per furto e lesione personale aggravati in concorso,uomini, di età compresa tra i 21 ed i 56 anni, tutti incensurati tranne il più grande, imparentati tra loro e residenti nello spoletino. I, la sera della vigilia di Natale, avevano cenato in un ristorante della zona, dall’interno del quale avevano asportato unada tavolo touch. Appena usciti dal locale avevano poi avuto un diverbio verbale per futili motivi con un altro avventore, un 35enne residente nel narnese: dalle parole grosse allo scontro fisico è passato un attimo e ihanno percosso violentemente il malcapitato, cagionandogli lesioni che, da una prima refertazione, sono state giudicate guaribili in 25 giorni dai sanitari dell’Ospedale “Santa Maria” di Terni. ...

Francesco Renga ha raggiunto in platea la figlia Jolanda dedicandole di nuovo Angelo, la canzone che aveva scritto per lei e che gli aveva fatto vincere il Festival nel 2005.Cinque uomini sono stati denunciati per furto e lesioni aggravate in concorso a Acquasparta. Dopo aver rubato una lampada da un ristorante, hanno aggredito un altro cliente, causandogli lesioni ...Ebbene, come molti avranno potuto capire, si tratta di una nuova forma di truffa, nota come “smishing“. I truffatori sfruttano il fattore sorpresa e il legame affettivo tra genitori e figli per ...