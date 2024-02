Royal Navy | anche le eliche non funzionano | cosa succede alla marina britannica?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb – Una nuova grana per ladi Sua Maestà: dopo i mancati reclutamenti e l’epic fail dello scontro tra due cacciamine nel golfo Persico, arriva un problema tecnico costringe l’ammiraglia della flotta, la portaerei HMS Queen Elizabeth, a un fermo tecnico non previsto., i problemi della Queen Elizabeth In vista della massiccia esercitazione Nato, Steadfast Defender 24, definita dai media la più grande esercitazione Nato dai tempi della guerra fredda, con un comunicato su X ha dichiarato che la portaerei Queen Elizabeth per un problema all’albero dell’elica di dritta non potrà prendere partemassiccia esercitazione a tutela dei confini orientali della Nato in chiave anti-russa. Operativamente il ruolo della Queen Elizabeth verrà coperto ...