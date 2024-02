Rotolini dolci | in 5 minuti sono pronti Sono deliziosi

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 10 febbraio 2024)di toast con banane: in 5Quando voglio preparare una merenda perfetta per i bimbi e che riesca ad avvicinarli alla frutta, preparo sempre dei buonidi toast con banane. Questa ricetta facile e veloce mi permette di preparare un dolce sano e anche sfizioso che piace a tutti, anche agli adulti più schizzinosi. Tutti trovano irresistibile questa ricetta anche chi non ama particolarmente le banane.di toast con banane: ingredienti e preparazione. Realizzare questi toast perfetti per fare merenda è facilissimo. Infatti ci impiego solo pochie il risultato dopo è così buono che tutti i bimbi, e anche gli adulti, si leccano i baffi. A fine ...