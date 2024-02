Rossetto | conosci quello più antico del mondo? Da non credere

(Di sabato 10 febbraio 2024)quale èpiùdel? Un qualcosa da non: tuttoche serve sapere a riguardo Se vi dicessimo che ilpiùdelha quasi 4mila anni ciste? Ed invece dovete visto che si tratta di una di quelle scoperte che lasciano tutti a bocca aperta. Da dove arriva? Lontano dall’Europa, precisamente dall’Iran. Colore? Rosso scuro. Ad effettuare questa importante e spiazzante scoperta ci ha pensato un gruppo di ricercatori dell’università di Padova. Professionisti specializzati in archeologia, chimica e mineralogia. Ecco qual è ilpiùdel(Pixabay Foto) Cityrumors.itIl ...

La principessa Anna sta sostituendo il fratello re Carlo III, costretto ad annullare gli impegni pubblici dopo la diagnosi di una forma di cancro ...Il linguaggio è un aspetto fondamentale delle relazioni quotidiane ed è una competenza che sembra acquisirsi in modo “naturale” e “automatico”. Ma non ...Undicesima vittoria nelle ultime tredici gare per l'Akademia Messina, che risale sul podio della Pool Promozione, sopravanzando sia Cremona, battuta a domicilio, che Macerata, già superata dalle pelor ...