Roma | rapina in casa | con mazza di ferro minacciano donna e fuggono con soldi e gioielli

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sono entrati in un appartamento in via Raimondo Scintu, a Cinecittà, poco prima delle 18 di ieri, probabilmente da una porta finestra scardinata in cucina. Quando si sono trovati davanti la proprietaria di, unadi 60 anni, itori l'hanno minacciata con unadifacendosi aprire la cassaforte e prendendo 10mila euro in contanti e oggetti in oro il cui valore resta da quantificare. Sul posto i poliziotti del commissariato Tuscolano, impegnati nei rilievi a caccia dei banditi.

