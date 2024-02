Roma | Mancini | “Sconfitta che brucia | guardiamo avanti e i risultati arriveranno”

(Di sabato 10 febbraio 2024) “È unache, perdere non è mai una cosa positiva. Siamo però consapevoli di aver fatto la partita giusta, contro la squadra più forte del campionato. Dobbiamo rimproverarci i primi dieci minuti del secondo tempo. Il mister ha portato le sue idee e noi siamo stati bravi a recepirle. Sapevamo di dover dare qualcosa in più, questa sera abbiamo messo in atto quello che ci chiedeva. Un pareggio oggi poteva essere giusto, ma i. Pensiamo ad andare forte in ogni allenamento e a vincere tutte le partite“. Così il difensore della, Gianluca, ai microfoni di Dazn dopo laper 4-2 contro l’Inter. SportFace.

Poi, però, la Roma prende le misure e la ribalta in chiusura di primo tempo: prima Mancini di testa su piazzato, poi El Shaarawy in contropiede con un palo-palo un po' fortunoso. Nella ripresa, sale ...Finisce 2-4 il big match fra Roma e Inter, andato in scena all'Olimpico e valevole per la 24ª giornata di Serie A. Passati in vantaggio al 17' grazie al gol di Acerbi, i nerazzurri chiudono il primo t ...Finisce sul risultato di 2-4 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter. I nerazzurri aggiungono un altro ...dalla trequarti calcio di punizione tagliato di Pellegrini per Mancini che sceglie il tempo ...