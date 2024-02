Roma-Inter | tutte le statistiche e curiosità | De Rossi 50° | Inter regina d'Europa Lukaku e il problema del gol dell'ex

Marco Materazzi , ex difensore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di stasera tra Roma e Inter Marco Materazzi , ... (calcionews24)

Inzaghi sarà squalificato oggi per Roma-Inter, con il suo vice Farris in panchina. Per Pruzzo la presenza solo in tribuna del tecnico può comunque ... (inter-news)

Inzaghi sarà squalificato oggi per Roma-Inter, con il suo vice Farris in panchina. Per Pruzzo la presenza solo in tribuna del tecnico può comunque portare un vantaggio. L’ASSENZA – A Roberto Pruzzo no ...L'inizio della partita clou dell'anticipo della 24a giornata all'Olimpico avverrà alle 18 nel secondo match del sabato della Serie A.In casa Roma si va verso la conferma dell’undici sceso in campo inizialmente contro il Cagliari. Angelino nettamente favorito a sinistra, con Llorente, Mancini e Karsdorp a completare la difesa. A ...