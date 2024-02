Roma-Inter | tra mercato e scelte quanti cambi dall’ultima volta!

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si avvicina, il cui calcio d’inizio è in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate nella capitale, la formazione nerazzurra era parecchio diversa da quella di quest’anno. Naturalmente molto ha influito il. FORMAZIONI A CONFRONTO –tornano a sfidarsi allo stadio Olimpico a nove mesi di distanzavolta, quando il 6 maggio i nerazzurri conquistavano una fondamentale vittoria per 0-2 in chiave Champions League. Ora le due squadre arrivano in modo totalmente diverso alla partita e, per i nerazzurri, tanti sono anche irispetto allo scorso anno. Prendendo in esame le possibilidi Simone Inzaghi per, il ...

Fernando Orsi a Radio Radio non dà per scontato il risultato di Roma-Inter di questa sera. Sottolineando come tre situazioni possono mettere in ... (inter-news)

Ancora non sono noti i nomi di possibili sostituti. Il tecnico dei giallorossi presenta in conferenza stampa la sfida di sabato sera Roma Inter. Daniele De Rossi in conferenza ...Obiettivo allungare in vetta e mettere pressione alle dirette rivali. L'Inter parte per Roma mettendo nel mirino il potenziale +7 sulla Juventus, che scenderà in campo lunedì sera contro l'Udinese, ...In casa Roma si va verso la conferma dell’undici sceso in campo inizialmente contro il Cagliari. Angelino nettamente favorito a sinistra, con Llorente, Mancini e Karsdorp a completare la difesa. A ...