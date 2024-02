Roma-Inter | successo in rimonta | i nerazzurri superano un altro esame

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) L'ha superato anche lo scoglio della. Un avversario complicato, che veniva da tre vittorie consecutive e soprattutto nel primo tempo è entrato in campo con la convinzione derivante dai recenti risultati positivi. Anche una volta in vantaggio, la squadra di Inzaghi (in tribuna per squalifica) ha fatto fatica a tenere i ritmi della. Ha subito due gol su altrettante disattenzioni, una su palla ferma e una seconda concedendo il contropiede in superiorità numerica per la rete di El Shaarawy. Ma proprio qui sta la grandezza della squadra oggi in testa alla classifica. La squadra si è resa conto di aver giocato una brutta prima metà di gara (di qui le dichiarazioni di Bastoni a fine gara molto critiche riguardo a quanto espresso fino al 45'). Ha rimesso piede sul terreno di gioco con ferocia, fino all'autogol di Angelino ...