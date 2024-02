Roma-Inter | la MOVIOLA LIVE | ecco perchè non è stato annullato il gol ad Acerbi | check sul contatto su Lautaro

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Sugli spalti dello stadio Olimpico per Roma-Inter ci sono anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il ct della nazionale, Luciano Spalletti. I due sono arrivati ...Roma-Inter al via, De Rossi presenta il big match: l’annuncio su Huijsen in formazione e quello su Lukaku Tre vittorie su tre, per ora, per la Roma di De Rossi. Con l’Inter, primo vero crash test per ...Ai microfoni di DAZN, Daniele De Rossi parla così nel prepartita di Roma Inter. EMOZIONI – «Sensazioni Emozionante, come lo era l’esordio e la prima in casa. È tutto una bella esplosione di sentiment ...