Roma-Inter | dopo la Juventus tocca a un altro grande nemico

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024)fa proseguire il percorso in Serie Aaver battuto la. Oggi alle 18 è tempo di cambiare avversario e ritrovarne uno che di certo nell’ultimo anno ha fatto di tutto per non farsi apprezzare. PARTE SECONDA –arrivala, ma con un carico competitivo non indifferente. Il derby d’Italia ha permesso di aumentare il distacco in classifica, senza però chiudere ancora i conti perché la strada è lunghissima. E per proseguirla bisognerà superare ungrosso ostacolo, quello rappresentato da Romelu Lukaku. All’andata, quando finì 1-0 con gol del suo “sostituto” Marcus Thuram, fu un’ectoplasma: il peggiore in campo, per distacco, e invisibile. Ora invece ci arriva con motivazioni extra, perché nel ...