Roma Inter | Cesari | «Guida perfetto sul gol di Acerbi | ecco perchè»

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le parole di Grazianosul gol concesso adin: «Ottima chiamata diè regolare» Grazianoha commentato a Sport Mediaset il gol diin, su cui sono arrivate le proteste dei padroni di casa, che chiedevano il fuorigioco di Thuram che, secondo loro, ostacolava Rui Patricio. Di seguito le parole dell’ex arbitro. «Decisione perfetta. Il Var invita alla reviewper una presunta irregolarità di Thuram su Rui Patricio. L‘attaccanteista non tenta di giocare il pallone, non disturba la visuale del portiere, non impatta néferisce sulle capacità del portiere di giocare il ...

“Valutazione sul gol di Acerbi? Nell’immagine che ho visto io per me non è offside. Poi ho parlato con Guida, perché l’unica polemica è che ne ho ... (sportface)

Alle 18 di questo pomeriggio andrà in scena la sfida tra Roma e Inter, valida per la 24esima giornata di campionato. Una partita importante e sentita, non solo per i tre punti in palio ma anche in vir ...L’ho visto velocemente all’intervallo, la posizione di Thuram non mi sembrava influente, per il mio calcio è gol“. Roma-Inter, De Rossi: “Cristante è importante, Lukaku farà tantissimi gol” Nel corso ..."Tenere la Juve lontana è importante, ma sappiamo che non mollerà fino alla fine. Rimontare così poi è stato incredibile, l'Inter del secondo tempo è quella che conosciamo". Lo ha detto Massimiliano ...