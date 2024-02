Roma-Inter 2-4 | poker nerazzurro e Inzaghi allunga in vetta

Bastoni ha racconta to ai microfoni di DAZN cosa è successo nell'intervallo di Roma-Inter , quando i nerazzurri erano in svantaggio, e la telefonata ... (fanpage)

All’Olimpico tante emozioni, che Simone Inzaghi sta vivendo dalla tribuna per squalifica. E i tifosi giallorossi tornano sulla questione Losi Partita vibrante, bella, emozionante, quella che stiamo ...Francesco Acerbi sostituito al 63' di Roma-Inter a causa di un indurimento al polpaccio destro: è questo il motivo del cambio e dell'uscita dal campo del centrale nerazzurro, che ha sentito indurirsi ...Romelu LUKAKU 5 - Gioca una partita da grande convitato di pietra. Grave errore in disimpegno sul gol di Acerbi, si divora un'occasione eclatante per il 3-3 a tu per tu con Sommer. Nel complesso, ...