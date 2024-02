Roma-Inter 2-4 | pagelle | Thuram 8 | l’ex 90 invece? Sommer di ghiaccio

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’vince in rimonta clamorosamente contro laper 4-2. Allo Stadio Olimpico Marcusannienta ancora Romelu Lukaku, Yannè dinel momento decisivo. Ledella gara. YANN7 – Pronti via è obbligato ad un grandevento su El Shaarawy. Non può nulla sui due gol subiti, si supera però su Lukaku. In uno contro uno lo aspetta fino alla fine, lo porta con il corpo sull’esterno e gli strappa la palla dai piedi.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 4.5 – Gravemente responsabile di entrambi i gol della. Si perde Mancini sulla punizione, lascia ad El Shaarawy lo spazio per calciare pensando di coprire la zona centrale. Vecchio parente ...

Il viceallenatore dell'Inter, che prende il posto dello squalificato Inzaghi, ha detto prima del match: "Sembra che sia proprio cambiata la Roma in queste tre giornate…