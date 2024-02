Roma Inter 2-3 LIVE | autogol di Angelino e nerazzurri avanti

(Di sabato 10 febbraio 2024) All’Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SEGUI QUI LA DIRETTA E CRONACADI

Roma, 10 feb. – (Adnkronos) – La Roma conduce 2-1 sull’Inter alla fine del primo tempo del match valido per la 24/a giornata di Serie A, in corso di ... (calcioweb.eu)

All’Olimpico, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Roma e Inter: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live All’Olimpico, Roma Inter si affrontano nel match valido per la ...All’Olimpico tante emozioni, che Simone Inzaghi sta vivendo dalla tribuna per squalifica. E i tifosi giallorossi tornano sulla questione Losi Partita vibrante, bella, emozionante, quella che stiamo ...Daniele De Rossi conferma per 10/11 la formazione che ha travolto il Cagliari: unico cambio Huijsen al posto di Diego Llorente. In casa Inter, Inzaghi schiera l'undici che ha sconfitto la Juventus. AS ...