Roma, De Rossi: “Orgoglioso dei miei ragazzi, è la strada giusta” (Di sabato 10 febbraio 2024) “Dobbiamo giocare a pallone. Penso che ci siamo tante risposte positive, che ci fanno capire che non possiamo mai abbassare il livello contro queste squadre. La partita è stata sostanzialmente pari, sono Orgoglioso dell’atteggiamento e della partita dei miei ragazzi. Hanno dato tutto e lo stadio lo ha riconosciuto. Penso che sia la strada giusta“. Così il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ai microfoni di Dazn ha commentato la sconfitta per 4-2 contro l’Inter. “È facile mettere solo gli episodi negativi sulla bilancia e puntare il dito contro i singoli. Le partite si vincono tutti insieme, abbiamo abbassato il livello rispetto al primo tempo – ammette il tecnico – Abbiamo deciso di difendere a cinque e di metterci a specchio per non dare ampiezza agli avversari. ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di sabato 10 febbraio 2024) “Dobbiamo giocare a pallone. Penso che ci siamo tante risposte positive, che ci fanno capire che non possiamo mai abbassare il livello contro queste squadre. La partita è stata sostanzialmente pari, sonodell’atteggiamento e della partita dei. Hanno dato tutto e lo stadio lo ha riconosciuto. Penso che sia la“. Così il tecnico della, Daniele De, ai microfoni di Dazn ha commentato la sconfitta per 4-2 contro l’Inter. “È facile mettere solo gli episodi negativi sulla bilancia e puntare il dito contro i singoli. Le partite si vincono tutti insieme, abbiamo abbassato il livello rispetto al primo tempo – ammette il tecnico – Abbiamo deciso di difendere a cinque e di metterci a specchio per non dare ampiezza agli avversari. ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" 23:57 De Chirico insiste: "San Siro va salvato dall'abbandono. È questione che riguarda tutta Milano" 23:44 Inter, per la Roma una 'classica': i nerazzurri la squadra affrontata più volte dai ...

Roma – Anticipo del sabato pomeriggio con annesso big match per la Roma di De Rossi, che all’Olimpico ospita l’Inter capolista di Inzaghi in quello che si preannuncia come un banco di prova importante ...

I ragazzi di De Rossi reagiscono immediatamente e al 28' agguantano il pareggio con un colpo di testa di Mancini, bravo a trovare la deviazione vincente sulla punizione di Pellegrini. Negli ultimi ...