Roma | De Rossi | Ogni squadra è battibile | serviranno rispetto e spavalderia

(Di sabato 10 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – Dopo tre successi consecutivi Daniele Deè atteso da quello che fin qui sarà il suo test più probante da allenatore della. Nella giornata di domani infatti i gialloospiteranno l'Inter capolista, in uno dei match più importanti della ventiquattresima giornata di Serie A. A presentare la sfida è stato lo stesso tecnico dei capitolini, che ha risposto alle domande dei cronisti presenti nella sala stampa di Trigoria. Queste le sue parole. In termini di rendimento c'è una differenza netta, con quali idee, forza e coraggio lasta preparando questa partita? "Il coraggio che devono avere i giocatori forti e noi siamo pieni di giocatori forti. Coraggio, intelligenza e conoscenza di chi andiamo ad affrontare,del mondo ...

La Roma di De Rossi è la p Rossi ma avversaria dell’Inter in campionato. Per la sfida di domani alle 18, secondo quanto riferito da Sky Sport, il ... (inter-news)

Giorni caldissimi per il calcio italiano! El Inter parece ahora mismo un equipo imparable en Italia. No pierde en competiciones nacionales desde ... (justcalcio)

A TvPlay è intervenuto l’ex attaccante Davide Moscardelli. Le sue parole: “DE ROSSI VUOLE RIBALTARE LA ROMA” – “De Rossi ha puntato sull’autostima e sul lavoro in campo. Al di là delle parole e delle ...Oggi abbiamo fatto bene, sono contento per i ragazzi perché hanno tenuto il campo anche nelle difficoltà» Il tecnico dei giallorossi presenta in conferenza stampa la sfida di sabato sera Roma Inter.Si avvicina sempre di più il vero big match di questa intensa giornata di Serie A: Roma-Inter. I giallorossi sono chiamati ad affrontare la prima grande sfida senza Mourinho in panchina, ma con un ...