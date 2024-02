Roma | 60enne minacciata con una mazza di ferro e rapinata in casa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

10 febbraio 2024 – Hanno fatto irruzione in un appartamento in via Raimondo Scintu, a Cinecittà, poco prima delle 18 di ieri, probabilmente da una porta finestra scardinata in cucina: quando si sono trovati davanti la proprietaria di casa, una donna di 60 anni, i rapinatori l'hanno minacciata con una lama di coltello facendosi aprire la cassaforte e prendendo 10mila euro in contanti e oggetti in oro il cui valore resta da quantificare. Sul posto i poliziotti del commissariato Tuscolano, impegnati nei rilievi a caccia dei banditi. (Fonte: Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.