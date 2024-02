Roberto Sergio contro John Travolta | «Voleva rubare a casa dei ladri» Rai pronta a fare causa

(Di sabato 10 febbraio 2024) Amadeus e- Sanremo 2024 (AGI per US Rai) Il caso della presunta pubblicità occulta al Festival di Sanremo 2024 con l’ospitata difa ancora discutere. La vicenda, d’altronde, è piuttosto spinosa, al punto che la Rai passa al contrattacco dichiarandosi tradita dall’attore statunitense. I vertici dell’azienda hanno deciso di tutelare il proprio operato, come ribadito nella conferenza stampa di oggi a Sanremo. L’Amministratore Delegatoha però fatto – anzi, detto – di più e si è lanciato in un moto d’orgoglio alquanto singolare: “il furbo in Italia,dei“ ha affermato al Foglio. Se la suaessere una ...

“Quella che abbiamo visto in onda ieri sera – insieme a quanto visto nelle serate precedenti – è una delle migliori pagine della televisione italiana di sempre. Ed è la dimostrazione che questo quinto ...Chiusi in una stanza a parte, dato che l'ad Rai Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi sono romanisti. Fiorello: "Per me serata speciale, ci saranno entrambe le mie figlie" "Visti i risultati del ...John Travolta si era impegnato a non fare pubblicità eppure non è andata così: "Non si ruba a casa dei ladri", dice Sergio.