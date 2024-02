Roberto Bolle | il ballerino italiano più famoso al mondo

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ogni artista deve essere un creativo, e ogni creativo deve essere ambizioso: lui è tutto questo, e il suo sorriso fa parte dei suoi numeri che lo hanno resoin tutto il. Vi raccontiamo chi è. Chi èNato nel 1970 a Casale Monferrato (Vercelli),si appassiona alla danza alla tenera età di 11 anni, quando inizia a frequentare l’Accademia Teatro Alla Scala. In questo contesto viene notato da Rudolf Nureyev che lo scrittura per il ruolo di Tadzio in Morte A Venezia, ma i problemi legati all’età anagrafica non gli consentiranno di accedere al teatro. Nel frattempo, nel 1996 viene nominato primoe si ritroverà nei progetti di diversi coreografi. Inizia a maturare le ...