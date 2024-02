Ritmica | grande appuntamento a cura della Gymnica 96 Le stelle di A1 | la A2 e la B a inizio marzo all’Unieuro Arena

(Di sabato 10 febbraio 2024) Torna un importantedi ginnasticaa Forlì, dopo quello dell’annata 2017-18. Nei giorni 2 e 3la città sarà sedeseconda prova del campionato nazionale di Serie A1-A2 e B,. Protagonista sarà la96, squadra forlivese reduce dalla conquistamassima categoria dopo un triennio 2019-2022 in controluce. "Grazie all’amministrazione che ci concede di portare a Forlì un evento spettacolare e così importante. Le ragazze che si esibiranno – spiega Alessandro Fossi, presidente dell’Asd96 – sono in primis atlete e ginnaste ma anche ballerine, riescono a coniugare lo sforzo fisico all’armonia offrendo uno spettacolo unico. Un plauso va alla nostra allenatrice Chiara ...

