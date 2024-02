Rissa tra due clienti Licenza sospesa per 15 giorni al bar El Warike Faust

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ha sospeso per 15dellaal bar Eldi corso Garibaldi a Rho. All’interno del locale, in dicembre, era avvenuta una lite. Un uomo dopo una discussione con un altro avventore, per futili motivi, era stato colpito con diversi pugni sul volto e poi con un oggetto tagliente che gli aveva procurato una ferita al capo. Trasportato in ospedale dopo le cure mediche era stato dimesso con una prognosi di 30. Il bar era già stato destinatario di due decreti di sospensione della. Ro.Ramp.