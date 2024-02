Rileggendo il racconto Quel che fa il babbo è sempre ben fatto di Andersen si può trovare un buon consiglio per far durare a lungo i rapporti di coppia ma non solo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 10 febbraio 2024) In questo periodo di bacetti e cuoricini, consigli per il matrimonio eterno e offerte speciali per festeggiare l’amore, mi sono ricordata della fiaba di Hans Christianche fa ilben”, unpopolare danese che lo scrittore aveva ascoltato da piccolo e poi, con il tempo, ogni volta gli era sembrato più bello. Lo rileggo. Biancaneve, il bacio del principe azzurro a Disneyland scatena le ...