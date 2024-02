Ricciardo fa una previsione in vista della nuova stagione di F1

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il pilotaRB Danielritiene che la squadra possa legittimamente competere per più podi nella prossimadi Formula 1. In tutte le sue varie vesti di Minardi, Toro Rosso e AlphaTauri, la RB non ha mai ottenuto più di un podio in una, con il terzo posto di Pierre Gasly al Gran Premio dell’Azerbaijan del 2021 come ultima visita al podio. La RB ha acquistato più parti Red Bull per la vettura 2024 nel tentativo di risalire la china, dato che le due squadre hanno un rapporto più stretto eritiene che la vettura sia già “veloce”, con uno shakedown previsto per lunedì 12 febbraio a Misano. Al suo primo ritorno in F1, l’otto volte vincitore di un Gran Premio è ottimista riguardo al pacchetto che ha sotto di sé e vuole invertire la tendenza di lungo corso nel ...