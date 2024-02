Riaperta finalmente via Trento | Ma dovrà essere riasfaltata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) E alla fine fu la luce. Viaè stataalla circolazione, dopo una serrata che ha messo a dura prova la circolazione della città verso i quartieri periferici del Villaggio Falck e della Pelucca e verso le altre destinazioni, come Cologno Monzese, San Maurizio al Lambro e il quartiere Sant’Alessandro di Monza. "Sono stati completati tutti gli interventi di posa delle reti di servizio per la Città della Salute e della Ricerca e sono stati ripristinati i marciapiedi, la sede stradale e i pali dell’illuminazione pubblica", ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda. "I disagi di questi mesi sono stati, però, pesanti. La chiusura della via ha infatti congestionato la rotonda Vulcano, che già di suo deve sopportare intensi flussi di traffico verso la periferia sestese, la Martesana e le altre direzioni. La riapertura di via ...