Riabilitazione del pavimento pelvico | cos’è | quando serve e cosa sapere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 10 febbraio 2024) Anche se l’intervento all’addome della principessa del Galles resta avvolto dal mistero, ciò che si sa è che in convalescenza viene seguita da diversi professionisti anche per sottoporsi alladel. Il Mirror ha anticipato che Kate Middleton sarà sotto l’attento controllo dei medici reali e beneficerà anche del post-terapia della London Clinic, centro d’eccellenza per le cure personalizzate. Sesso e menopausa: come ricominciare dopo tanto tempo ...