Reply è di nuovo al vertice del PAC RADAR come provider di servizi SAP ed è leader nella Customer Experience SAP in Europa

(Di sabato 10 febbraio 2024) TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)– L’indagine ha analizzato le performance di 24 società internazionali di consulenza e fornitori diche implementano progetti SAP in specifici segmenti del mercato IT. Sulla base di criteri predefiniti, PAC ha confrontato la strategia e lo sviluppo dei fornitori valutandoli in base alla forza di mercato e alla competenza maturata. Questi criteri includono l’esperienza dimostrata nei progetti, le certificazioni SAP ottenute, l’ampiezza della gamma diofferti, la capacità di erogazione deinel mercato europeo e la valutazione, da parte dei clienti di riferimento, della qualità delo.ha ottenuto il posizionamento di“Best in Class” indeirelativi a SAP ...

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)– Macros OMNIFRAIME combina tecnologie come smart FIX, la soluzione di Insiders Technologies per la gestione delle ... (giornaledellumbria)

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)– Macros OMNIFRAIME combina tecnologie come smart FIX, la soluzione di Insiders Technologies per la gestione delle ... ()

Televisione, radio, cinema, social ed iniziative speciali nel media mix dell’operatore di Alpitour World. Le agenzie sono Triplesense Reply e Wavemaker ...TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Reply è stata posizionata tra i fornitori di servizi SAP più competenti sul mercato nel PAC RADAR “Leading Providers of SAP Services in Europe and Germany 2024”, ...Gaza, 123 giorni di orrore puro, da giorni sono in corso le trattative per il cessate il fuoco che però tarda ad arrivare.