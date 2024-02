Renzo Bossi | la svolta privata e professionale del “Trota”

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pubblicato il 10 Febbraio, 2024 Arriva la notizia che si è sposato, il leggendario “”, così come lo definì anni fa suo padre, l’Umbertone, il rivoluzionario condottiero leghista, all’epoca ancora in canottiera e con il sigaro, quando gli chiesero se potesse essere lui il suo delfino politico. La sposa è Izabela Corina, imprenditrice rumena dell’alta profumeria, riferisce il Corriere. Lui, il, si è intanto dato all’agricoltura. Sembra vada particolarmente orgoglioso di 70 capre che gestisce in una fattoria di Brenta, nel varesotto, insieme con suo fratello Roberto Libertà, mentre ilpiù piccolo, Eridano Sirio, studia Economia., dopo essere riuscito a centrare l’esame di maturità solo al terzo tentativo, la sua laurea provò a comprarsela ...

E oggi tocca a Gabriele Visco, rampollo dell'ex ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, con posto e stipendio di manager al calduccio in Invitalia, essere il frontman di una band che abbonda di musici ...