Remco Evenepoel vince di forza la Figueira Champions Classic | mirabolante fuga solitaria di oltre 50 km

(Di sabato 10 febbraio 2024)ha fatto il proprio imperiale ritorno in gara dopo i ritiri invernali e alla prima uscita stagionale ha saputo prontamente fare centro. Da autentico fuoriclasse, il 24enne belga ha vinto dila, corsa di un giorno (livello 1.Pro) andata in scena in Portogallo. Lungo un percorso di 192 km tra Sao Pedro eda Foz, caratterizzato da alcune asperità impegnative nella seconda parte, l’alfiere della Soudal-Quick Step ha fatto la differenza in maniera perentoria, attaccando inquando mancavano poco più di 50 chilometri all’arivo e giungendo inal traguardo. Il Campione del Mondo a cronometro, nonché iridato in linea nel 2022 e vincitore di una Vuelta di Spagna, ha ...

Oggi in Portogallo il belga è il primo dei grandi ad aprire il 2024: "La doppia medaglia olimpica sarebbe molto chic, in Francia firmo per finire nei 3" ...Tra i 154 atleti partecipanti molti sono i nomi importanti: ci sono Remco Evenepoel e Mikel Landa per la Soudal Quickstep; i giovani Isaac del Toro e António Morgado per la UAE Team Emirates; lo ...Due indizi fanno una prova: Finn Fisher-Black è uno dei volti copertina della UAE Team Emirates in queste prime settimane di stagione. In attesa di Tadej Pogacar, il neozelandese si è preso la squadra ...