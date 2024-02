Reggio Emilia | detenuto seviziato dagli agenti penitenziari | “Ho avuto paura di morire” IL VIDEO CHOC

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

"Devo ammettere che nonostante credo sia giusto denunciare quello che è successo, ho moltache possa risuccedere, anche perché quello che è successo quel giorno e quello che ho provato non lo dimenticherò mai. In queste notti non riesco a dormire perché ripenso a quantahodie a tutta quella forza e violenza che è stata usata nei miei confronti mentre ero a terra e ammanettato". Sono le parole verbalizzate pochi giorni dopo il pestaggio del 3 aprile in carcere anella denuncia del 43enne. A marzo diecidi poliziaa saranno davanti al giudice per l'episodio. "E' stato un lungo momento di terrore puro, in cui ho pensato che ...