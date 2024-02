Red Bull | Newey scettico | “Sviluppo conservativo | le concorrenti potrebbero avvicinarsi”

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si avvicina sempre di più l’inizio della stagione 2024 di F1. Manca meno di un mese al weekend in Bahrain, 1-3 marzo, e il progettista RedAdriansi è dettoriguardo le possibilità di dominare il Mondiale un’altra volta. “La nostra macchina sarà la terza evoluzione della RB18. Siamo stati conservativi riguardo loe non sappiamo se lesi sono avvicinate o meno. Le risorse sono limitate per tutti. Nel finale della scorsa stagione abbiamo vinto tutte le gare tranne Singapore, ma Ferrari e Mercedes erano più vicine di inizio stagione. A Austin abbiamo rischiato e a Las Vegas la Ferrari era molto veloce. Max (Verstappen ndr.) ha fatto spesso la differenza”, le parole di. Il 15 febbraio verrà presentata la nuova RB20 tra i grandi dubbi degli ...

Grande attesa in Formula 1 per la decisione della Red Bull sulle accuse rivolte al suo team principal Christian Horner : il britannico è stato ... (fanpage)

FORMULA 1 - La Red Bull prende tempo in merito al caso Christian Horner. Il team principal della scuderia di Milton Keynes è stato ascoltato in udienza per ore da un avvocato esterno alla squadra, ...Il controverso caso Horner sta tenendo banco all'interno della Red Bull alla vigilia del Mondiale F1, ma la scuderia austriaca resta comunque la grande favorita in vista dell'imminente campionato. Max ...Anche il futuro di Max Verstappen in Red Bull potrebbe essere messo in discussione qualora Christian Horner dovesse farsi da parte.