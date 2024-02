Real Sociedad-Osasuna sabato 10 febbraio 2024 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici Oyarzabal ed Elustondo non convocati

Real Sociedad-Osasuna è una gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: tv, formazioni e pronostici Non ... (ilveggente)

Nel primo faccia a faccia stagionale, al Montilivi, il Real ha fatto valere il peso della qualità (e dei milioni) e della sua esperienza: 3-0 e Girona riportato sulla terra. Ma solo per una giornata, ...Attacco al potere: il clou del sabato europeo di calcio offre Real Madrid-Girona e Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, stesso orario (18.30), stesso scenario (sfida quasi decisiva per il titolo in Liga e ...Due punti di distanza e un pareggio nell’ultima uscita per entrambe, i Blancos sono stati beffati, nei minuti finali, dalla rete di Llorente nel derby di Madrid, il Girona, diversamente, è uscito con ...