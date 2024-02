Real Madrid | poker al Girona! Merengues a +5

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ilsi aggiudica lo scontro diretto contro il Girona: lesi impongono con un 4-0 e vanno in fuga Trionfonello scontro diretto contro il Girona. La squadra di Carlo Ancelotti ha gioco facile della rivelazione del campionato spagnolo, vincendo con un netto 4-0: A segno Vinicius Junior ad inizio partita, seguito poi dalla doppietta di Jude Bellingham e nel finale la chiude Rodrygo. Con questa vittoria leallungano in classifica: 61 punti, cinque in più della squadra di Michel (oggi non in panchina perchè squalificato).