Ravioli cinesi | preparo l’impasto in questo modo | velocissimo!

(Di sabato 10 febbraio 2024) Isono uno dei miei piatti preferiti quando esco per una cena etnica, asiatica per la precisione, malo sapete. Li scelgo a volte vegetariani, a volte ripieni di carne, a seconda dello sfizio del momento, ma mi sono sempre prefissa di imparare a prepararli a casa. Mi pregustavo la soddisfazione di farcirli seguendo l’ispirazione dettata dalla stagionalità degli ortaggi oppure di quello che conservavo in frigorifero. Così ho provato a realizzarli con le mie mani e ci sono riuscita! Inizialmente ho usato l’apposita macchinetta, poi ho voluto imparare a farli completamente a mano e con un po’ di pratica, sono migliorata rapidamente. Bando alle ciance, ora… faccio prima a cucinare insieme a voi, piuttosto che dilungarmi in lunghe spiegazioni! Mettiamoci al lavoro, si comincia!...