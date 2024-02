Rassegniamoci a Sanremo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 10 febbraio 2024) Guy Debord sosteneva che lo spettacolo si presenta nello stesso tempo come la società stessa, come parte della società, e come strumento di unificazione. Di somma inattualità, questa affermazione contenuta ne La Società dello Spettacolo, l’opera che forse più di ogni altra ha anticipato e descritto il tempo in cui viviamo, calza a pennello anche nella nostra contemporaneità.è, nei fatti, la forma apicale dello spettacolo in questo Paese. La sua espressione più solenne. Un catalizzatore magico che ipnotizza mezza nazione e ne ammorba l’altra metà. Il festival è questo Paese, parte di esso e uno zuccheroso collante che unisce molte coscienze in un’unica esperienza collettiva. Forse l’ultima esistente in Italia, se si escludono i grandi eventi calcistici. Criticarlo è doveroso. Non guardarlo altrettanto. Estraniarsene è superfluo poiché non c’è quasi nessuno che ...