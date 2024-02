Rampage 9 02 2024 Call them Matthew and Nicholas

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 10 febbraio 2024) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo in quel di Phoenix, Arizona, e tra i match annunciati spicca il Trios Match tra l’Undisputed Kingdom ed i Best Friends. Undisputed Kingdom (Strong, Bennett & Taven) vs. Best Friends (Cassidy, Beretta & Romero) (3,5 / 5) Si tratta di un opener dinamico e piacevole, ad avere la meglio è stato il Kingdom grazie alla End of Heartache di Roderick Strong ai danni di Rocky Romero, con lo schienamento vincente per mano di Matt Taven. Vinciori: Undisputed Kingdom Nel post match Strong ha rincarato infliggendo la End of Hearthace ai danni di Romero con caduta su due sedie. Assistiamo ad un video recap del 30-minutes time limit draw tra Swerve Strickland ed Adam Page avvenuto nell’ultimo episodio di Dynamite. The Young Bucks ...