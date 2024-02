Rai in tilt sugli agricoltori e per la faida tra Sergio e Rossi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 10 febbraio 2024) Stai a vedere che dietro ai timori del governo per la possibile partecipazione al Festival di Sanremo di qualche agricoltore capace di imbarazzare Giorgia Meloni & Co, si sta giocando anche – se non soprattutto – una partita sotto traccia per decidere il futuro stesso del management di viale Mazzini. Strana storia quella della rassegna canora guidata da Amadeus che da un lato macina record di ascolti continui, malgrado le polemiche per l’ospitata trash di John Travolta e la gestione del ‘caso’, e dall’altro, con l’ormai pmo rinnovo dei vertici Rai previsto per luglio, è diventata il terreno di scontro perfetto tra l’amministratore delegato Roberto, la cui ricandidatura secondo Dagospia viene caldeggiata dalla Lega di Matteo Salvini, e quella del suo successore designato da Fratelli d’Italia, ossia il potente ...