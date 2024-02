Qui Milanello Sold out contro gli azzurri E Thiaw torna ad allenarsi in gruppo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Buone notizie per Pioli dall’infermeria di: ierito adparzialmente con il resto delsotto lo sguardo attento di Ibrahimovic. Dopo 74 giorni dall’infortunio subìto a fine novembre, dunque, il tedesco vede il rientro in campo sempre più vicino. Intanto cresce l’attesa fra la tifoseria rossonera e il “out“ previsto domani sera a San Siro è la prova tangibile: per la sfida ai campioni d’Italia in carica, infatti, i supporters del Diavolo hanno risposto ancora una volta presente e la vendita di tutti i biglietti disponibili è ormai praticamente completata. Attesi, dunque, circa 73mila spettatori, una cifra che andrà a bissare il tutto esaurito registrato nel big matchla Roma di qualche settimana fa: in occasione della ...

Il Milan di Stefano Pioli sta preparando in questo momento la sfida al Frosinone di sabato pomeriggio. Il punto...Rossoneri in campo ora a Milanello. “MERCOLEDÌ 31 GENNAIO:Il programma di oggi preved ...Il Milan continua a lavorare in vista del prossimo match di campionato, in programma sabato sul campo del Frosinone. Il report della seduta ...Come ieri (clicca QUI per leggere la nostra news), anche oggi Ismael Bennacer ha svolto un lavoro personalizzato sul campo a Milanello, propedeutico al ritorno in gruppo nei prossimi giorni.