Questura di Firenze | ricordato il commissario Palatucci | “giusto fra le Nazioni” | morto a Dachau nel 1945

Ci sono state cariche delle forze dell'ordine in piazza Brunelleschi, a Firenze , nei confronti di partecipanti a una manifestazione pro Palestina. ... ()

Il Questore, Maurizio Auriemma, ha incontrato in via Zara i due nuovi funzionari della polizia di Stato che presteranno servizio nella Questura ... ()

Commemorazione, oggi 10 febbraio 2024, nella caserma Fausto Dionisi, nel lungarno della Zecca, del commissario Giovanni Palatucci, morto a Dachau il 10 febbraio 1945 a soli 35 anni. MOMC, Giusto tra l ...Modifiche alla sosta e alla circolazione per Fiorentina-Frosinone Domenica 11 febbraio allo stadio Franchi è in programma la partita Fiorentina-Frosinone, con fischio di inizio alle 12.30. Su ...sono state organizzate dalla Questure iniziative in molte province italiane. Ai tanti alberi piantumati e alle targhe intitolate alla sua memoria, si aggiungono quest’anno due ulivi a Frosinone e ...