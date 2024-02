Questo goloso bis di primi è un piatto della tradizione regionale lucana che arriva addirittura dal Medioevo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 10 febbraio 2024) INGREDIENTI X 4: 300 g orecchiette fresche. Per l’impasto dei ravioli: 300 g semola rimacinata di grano duro2 uovaacqua (100 g circa)sale. Per il ripieno: 250 g ricotta di pecora3 tuorli2 cucchiai rasi di zucchero1 cucchiaino di cannella in polvere1 cucchiaio di pecorino grattugiato scorza di limone bio. Per il sugo: 500 g salsa di pomodoro1 cipolla piccola tritata1 spicchio d’aglio intero1 foglia d’alloro1 pezzetto di peperone rosso (per insaporire, facoltativo) basilico e prezzemoloolio extravergine d’oliva, sale, pepe nero. Salviamo ...