Quasi amici Cosa insegna il rapporto tra governo Meloni e Unione europea

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sembra lontano il tempo in cui la presidente della CommissioneUrsula von der Leyen paventava un intervento di Bruxelles in caso di deterioramento democratico in Italia, paragonando un futurodi centrodestra all’Ungheria di Orba?n. In realta? nel 2023 i rapporti tra ile la Commissione sono sembrati nel complesso costruttivi. Un primo esempio di questo allineamento e? dato dalla positiva interlocuzione tra la Commissione e il ministro per gli Affari europei per la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che ha portato all’erogazione della quarta rata degli stanziamenti messi a disposizione dell’Italia dal programma di ripresa Next Generation EU. Un secondo esempio di convergenza tra Roma e Bruxelles, ma anche di continuita? con ilDraghi, ...