Quanto costa Sanremo e soprattutto | ne vale la pena?

(Di sabato 10 febbraio 2024) Voisareste disposti a pagare per sedervi all’Ariston durante? Perché se un biglietto per una delle prime quattro seratasolo 200 euro, per la finale c’è chi è pronto a spenderne 730 per avere un posto in platea. E questi comunque, nell’enorme economia del festival, non sono che spiccioli. Evento nazional-popolare per eccellenza,è per l’Italia quello il Superbowl è per gli Stati Uniti: cioè un palcoscenico su cui tutti vogliono stare. A vederlo sono circa 11 milioni di spettatori ed è l’unico ma proprio l’unico prodotto televisivo che tiene incollati allo schermo quasi quattro giovani su cinque tra i 15 e 34 anni (ragazzi che, diciamocelo, in qualche caso accendono la tivù solo quella settimana dell’anno). Per le aziende salire su questo carrozzone è una cosa irrinunciabile. E sono ...