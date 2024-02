Quando passa un trattore | giù il cappello

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sono a una tavolata di periti agrari. Qualcuno guida i famosi trattori, qualcuno fa l’agronomo, qualcuno dirige stalle, qualcuno fa altro, tutti comunque veniamo dall’istituto agrario. Infatti parliamo di vacche, formaggio, vino... Siamo una ventina. A un certo punto, osservando i piatti e i bicchieri, noto: non un vegetariano, non un astemio. Non uno. Ecco i veri italiani. Forse gli ultimi italiani... Sono tutti padri, quasi tutti mariti, quasi tutti stanno da sempre con la stessa donna. Nessuno abita in grandi città, quasi tutti abitano in paesi, frazioni, case isolate. Nessuno ha tradito la propria cultura. Com’è possibile che qualcuno fuori di qui si permetta di ironizzare su di loro? Com’è possibile che il settore primario sia considerato secondario? Com’è possibile che un abitante di Roma o di Milano veda agricoltori e allevatori come minacciosi alieni? Dovrebbe essere il ...